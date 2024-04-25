محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ يناير الماضي

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس تم تمويل عدد 3288 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليونا و198 ألفا و587 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

فرص عمل جديدة لشباب الخريجين

وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 43 مليونا و453 ألفا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليون و745 ألفا و385 جنيها، وفرت 2842 فرصة عمل.

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ولفت إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.