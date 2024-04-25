سلطات تايلاند تدعو السكان إلى عدم مغادرة منازلهم، اعرف السبب

دعت السلطات فى تايلاند مجددا ملايين السكان إلى عدم مغادرة منازلهم بسبب المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة حيث تجاوزت درجة الحرارة المحسوسة لليوم السادس على التوالى، وفق مؤشر يأخذ فى الاعتبار الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة، 52 درجة مئوية فى البلاد.

الحرارة الشديدة

وذكر راديو فرنسا الدولى اليوم الخميس، أن الحرارة الشديدة المتوقعة اليوم ستبلغ نحو 40 درجة مئوية في تايلاند.. مضيفا أن 30 شخصا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري فى تايلاند بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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موجة الحر

يذكر أن شهر إبريل هو الشهر الأكثر سخونة وجفافا في تايلاند، ولكن موجة الحر تفاقمت هذا العام بسبب ظاهرة النينو المناخية.