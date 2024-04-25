رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات: مصر تشهد تطورًا هائلا في الرعاية الصحية

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكبر مستشفيات سويسرا، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدولية للشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة بجنيف، وكان في استقباله رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وسارة بريزي، مدير الشراكات في الاتحاد.

وخلال الزيارة، قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ورونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وسارة بريزي، مدير الشراكات في الاتحاد، بزيارة ميدانية إلى مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، والتي تعد من أكبر خمس مستشفيات جامعية في سويسرا، وواحدة من أكبر مستشفيات أوروبا، تفقدوا خلالها الأقسام المختلفة في المستشفيات بما في ذلك مستشفى صحة المرأة، ومستشفى الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والجراحات الدقيقة المختلفة في المستشفيات، وذلك برفقة كارين مارتينيز، مدير التعاون الدولي في مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، وصوفي ميسر، مدير الاستدامة الصحية بالمجموعة.

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كما شملت الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة في مستشفى لا تور، أكبر مستشفى خاص بجنيف، وأهمها أقسام الطب الرياضي وجراحات العظام والأورام وطب السمنة، والإطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وذلك برفقة مهدي بنسودة، نائبًا عن مدير المستشفى، والسيد أمين بركات، مدير التعاون الدولي في المستشفى.

إتفاقية لتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أنه تم التوصل خلال الزيارة إلى إتفاقية لتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، بهدف تبادل الخبرات وتدريب القوى البشرية وبرامج المعايشة والتوأمة، كما أكد السبكي على أهمية تطوير خدمات صحة المرأة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، ودمج خدمات الصحة العقلية والنفسية بشكل متكامل ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لإحدى توصيات الحوار الوطني.

وأضاف السبكي، أنه تم التوصل أيضًا إلى اتفاقية لتوقيع بروتوكول مع مستشفى لا تور وبرنامج توأمة لنقل الخبرات والتشغيل لمستشفى الطب الرياضي والتأهيل المزمع افتتاحها قريبًا في مصر بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد السبكي، أن استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية يعد من الأولويات الرئيسية، بهدف بناء نظام رعاية صحية يلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأوضح أن هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في تعزيز التعاونات الدولية بهدف تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

علاوة على ذلك، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات حول آخر مستجدات الأخبار والتطورات في مجلس محافظي الاتحاد كممثل لقارة أفريقيا والشرق الأوسط في مجلس المحافظين، كما ناقشا سويًا التحضيرات النهائية لانعقاد المنتدى العالمي للمستشفيات في البرازيل في سبتمبر المقبل.

وأعرب الدكتور السبكي، عن تطلعه لاستضافة مصر المنتدى العالمي للمستشفيات التاسع والأربعين بمدينة شرم الشيخ في عام 2026، مؤكدًا أن تنظيم مصر للمنتدى سيكون خطوة كبيرة لتعزيز ريادتها الإقليمية والدولية في مجال الرعاية الصحية، وفرصة ذهبية لإطلاع العالم على إنجازات الدولة في الرعاية الصحية وعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز السياحة العلاجية في مصر.

أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات

وأكد الدكتور السبكي، أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات، وتمثيل هيئة الرعاية لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجلس محافظي الاتحاد لدعم ومساندة الإتحاد في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في دول القارة والمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهد والعمل نحو وصول منظومة الرعاية الصحية في مصر إلى مرحلة العالمية، وتقديم الدعم الكامل والمساندة للأشقاء.

ولفت السبكي، إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع الحيوي والمهم، وأن تمثيل مصر لأفريقيا والشرق الأوسط في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات تنعكس نتائجه فى ثقة العالم المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح في منافستها للمراكز الطبية العالمية.

ومن جانبه، أعرب رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، عن سعادته بانضمام هيئة الرعاية الصحية إلى عضوية اللجنة الدولية للاتحاد وتمثيلها لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجلس المحافظين، مؤكدًا تجربة هيئة الرعاية الصحية الرائدة في التطور والإصلاح الصحي والتميز الإكلينيكى في مصر وتعزيزها للتعاون الدولي كأحد أدوار الاتحاد بما يؤكد مستقبلها الواعد ومكانتها الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، أن مصر تشهد تطور في الرعاية الصحية من أكبر التطورات على مستوى العالم، بما يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية، مُثمنًا هذه الزيارة، ومؤكدًا أنه أحد أدوار الاتحاد هو نقل التجارب الناجحة للجميع من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين مستشفيات العالم، وتعزيز الشراكات الدولية التي تعمل على التحسين والتواصل المستمر وتناقل الخبرات العالمية.