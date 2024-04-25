الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: جار إنشاء مبنى للغسيل الكلوي بـ"العريش العام" ومستشفيي استقبال وطوارئ بشمال سيناء

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة، فيتو

 كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء هذه البقع الغالية من أرض مصر، حيث شهدت سيناء انتهاء تنفيذ 35 مشروعا، في قطاع الصحة منذ تولى  الرئيس مقاليد الحكم في البلاد عام 2014 كما يجري العمل حاليا في تنفيذ 6 مشروعات.  

وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

Advertisements

الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء

وأوضح «عبدالغفار» أن المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، بلغت 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بسعة 170 سريرا، من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة  طب أسرة الجوفة.

مشروعات بمحافظة شمال سيناء

 واستطرد «عبد الغفار» أنه يجري العمل في 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء، وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة ومستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224 مليونا و257 ألف جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى الانتهاء من 27 مشروعا، بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة مليار، و117 مليونا، و172 ألف جنيه، والتي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

وأضاف أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مشروعات، بتكلفة 2 مليار و351 مليونا، و773 ألف جنيه، بطاقة استيعابية 211 سريرا، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع، بينما يجري الإعداد لطرح المعمل المشترك بالطور بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإنتاج الحربي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة شمال سيناء بمحافظة جنوب سيناء مستشفي سانت كاترين مستشفى العريش العام وزير الدفاع والانتاج الحربي

مواد متعلقة

الصحة: فحص 1.4 مليون طالب بـ أولى إعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي

وزير الصحة يجدد الثقة في غادة ندا وكيلا للإسكندرية

وزيرا الصحة والبترول يشهدان توقيع اتفاقيتين لدعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

ads

الأكثر قراءة

حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه (فيديو)

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

السكك الحديدية تبدأ اليوم العمل بمواعيد التوقيت الصيفي والمترو غدا

سر عدم عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 13 في موعدها

الجو هيقلب تراب، الأرصاد تحذر من طقس اليوم رغم انكسار الموجة الحارة

تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة

كلوب يعتذر لجماهير ليفربول وهذا ما قاله عن فرص الفوز بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية