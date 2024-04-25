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خارج الحدود

أمريكا ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث انسحاب قواتها

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية بالنيجر، فيتو

ترسل الولايات المتحدة اليوم الخميس وفدًا إلى النيجر لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي في شأن سحب أكثر من ألف جندي أمريكي من الدولة التي يحكمها الجيش.

وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.


وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على سحب قواتها الأسبوع وسترسل وفدًا إلى نيامي خلال أيام.

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ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأمريكية لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجيرية اليوم «لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأمريكية من النيجر»، وفق ما ذكرت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن مسؤولين آخرين في «البنتاجون» سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر «في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني و«التضحيات المشتركة» بين القوات الأمريكية والنيجرية التي ساهمت في استقرار المنطقة.

ولفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع «اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن» النيجرية الحاكمة، «لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم».

وأكد مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر التي تعد أساسية في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة الإرهابيين في غرب أفريقيا.


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