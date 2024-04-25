نقل الفنان الكويتي شعبان عباس إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (فيديو)
تعرض الممثل الكويتي شعبان عباس، مساء أمس الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو للفنان، تداولها جمهوره في مواقع التواصل الاجتماعي، شعبان في سيارة الإسعاف، ومن ثم على سرير في غرفة بالمستشفى.
ونشر الفنان الكويتي تلك المقاطع على حسابه في "سناب شات"، وطلب من جمهوره الدعاء له.
وقال المقربين من الفنان الكويتي، إن شعبان عباس يرقد في مستشفى الرازي حاليًّا، قبل أن ينشر صورة وهو بقربه.
وآخر أعمال الفنان الكويتي، هو مشاركته بجانب الفنان طارق العلي في مسرحية "البيت المقلوب" الكوميدية التي بدأ عرضها في عيد الفطر الماضي.
وعباس فنان مسرحي وتلفزيوني كويتي من مواليد عام 1971، بدأ مسيرته مع المسرح قبل أن يقدم المسلسلات والبرامج التلفزيونية، ومن أبرز أعماله مسلسلا قرقيعان، وسليمان الطيب، وبرنامج "قرقيعان" الكوميدي.
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