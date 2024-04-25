منصة شاهد تطرح أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

مسلسل البيت بيتي، طرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2، وهو المسلسل الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم كريم محمود عبد العزيز.

وشهدت الحلقتين عدد من الأحداث الجديدة التي جمعت بينو وكراكيري حيث يقودهم شبح للقاء في أحد الفنادق التي يكتشف الثنائي أنها مهجورة ويتعرض بينو وكراكيري خلال أول حلقتين لكثير من المواقف الكوميدية والمرعبة.

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

نشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

أسباب مشاهدة البيت بيتي

يتابع مسلسل البيت بيتي قطاع كبير من الجمهور لعدة أسباب أبرزها:

١- استكمال القصة التي بدأها الجمهور في الموسم الأول والإجابة عن كثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها في مسلسل البيت بيتي الجزء الأول.

٢- مزيج الكوميديا والرعب الذي يقدمه الأبطال والناتج عن طبيعة القصة نفسها.

٣- مشاهدة الثلاثي الذي أثبت نجاحه في الموسم الأول متمثلا في كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل

٤- العناصر الفنية للمسلسل والتي تمتاز بأنها مميزة وتهتم كثيرا بالتفاصيل.

٥- المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة والتي تخلو من أي مط أو تطويل

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

وفيما يتعلق بمسلسل البيت بيتي فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، أي إنه مسلسل قصير حيث إن مسلسل البيت بيتي عدد الحلقات لن تتخطى الحلقات العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.