ارتفاع الاستهلاك وتراجع التضخم يدعمان الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن معدل النمو الاقتصادي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

حيث أشارت التقارير إلى أن نصيب الفرد من الناتج الحقيقي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيكون أعلى بنحو الثلث من مستواه في 2015، إذا حافظ معدل النمو في المنطقة على وتيرة 2000- 2014 خلال الفترة 2015- 2016.

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