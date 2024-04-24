المركز القومي للمسرح يكرم اسم أشرف عبد الغفور في حفل تأبينه (فيديو وصور)

كرم منذ قليل، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اسم الراحل أشرف عبد الغفور في نهاية حفل تأبينه الذي أقيم على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وتسلم التكريم اسرة الفنان الراحل وعلى رأسها الفنانة ريهام عبد الغفور، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي.

حفل تأبين الفنان أشرف عبد الغفور

وعرض خلال الحفل فيلم تسجيلي عن مسيرة الفنان أشرف عبد الغفور، تضمن كلمات مؤثرة من أصدقائه وزملائه عن أخلاقه وإرثه الفني الضخم.

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وحضر حفل التأبين الذي يقام تحت عنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" كوكبة من النجوم والمسرحيين والنقاد ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان محمد أبو داود.

وحضر أيضا الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان يوسف إسماعيل، وغيرهم.

أشرف عبد الغفور

وكان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قد وافته المنية يوم 3 ديسمبر الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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