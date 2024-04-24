اختناق 20 طفلًا في حادث تسريب غاز الكلور بنادي الترسانة.. الحادث ليس الأول.. وتحرك عاجل من وزارة الشباب والرياضة

حادث نادي الترسانة ، شهد نادي الترسانة حادث مؤسف بإصابة عدد من الصغار بحالة من الاختناق بسبب تسريب غاز الكلور داخل حمام سباحة النادي.

ارتفاع عدد مصابي حادث حمام سباحة نادي الترسانة

وارتفع عدد مصابي حادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، إلى 20 حالة جاءت أعمارهم ما بين 12 إلى 13 سنة، وجرى نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

التحقيقات الأولية في حادث نادي الترسانة

كشفت التحقيقات الأولية في حادث نادي الترسانة، إصابة الاطفال بتسمم ونقص نسبة الأكسجين في الدم، بسبب استنشاقهم لنسبة عالية من غاز الكلور.

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وأفادت التحقيقات أن الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل حدث تسريب غاز كلور العام الماضي أيضا داخل حمام سباحة في نادي الترسانة وأحدث إصابات عديدة.

خروج 10 أشخاص من المستشفي في حادث نادي الترسانة

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم، بمغادرة 10 أطفال من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وذلك إثر حادث تسرب مادة الكلور في حمام سباحة نادي الترسانة.

وأوضح المصدر أن حالة الأطفال مستقرة الآن، بعد أن سادت حالة من الهلع داخل النادي ومن بين ذوي المصابين.

وأكد مصدر مطلع أن عدد الأطفال المتواجدين داخل حمام السباحة وقت الحادث تجاوز 20 طفلًا، أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

اول تحرك من وزارة الشباب والرياضة

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.



وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.



كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، وتجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

حالات اختناق في أبريل من العام الماضي

وفي أبريل من العام السابق، شهد نادي الترسانة أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية بعد تعرض عدد من الأطفال للإصابة بحالات اختناق داخل حمام سباحة بالنادي، نتيجة تسرب غاز داخل الحمام، وكشفت التحقيقات الأولية أن 14 طفلا أصيبوا بحالات اختناق بداخل حمام السباحة إثر تسرب غاز بالحمام، بنادي الترسانة، وتم نقل الأطفال للمستشفى على الفور.