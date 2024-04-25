تفاصيل ليلة القبض على ملكة الفيديوهات المنافية للآداب بالجيزة.. نادين طارق تعترف بالجريمة لتحقيق أرباح.. وقرارات عاجلة من النيابة

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة بالجيزة في اتهام البلوجر نادين طارق ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وألفاظ منافية للآداب العامة.

وأصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات خلال التحقيق مع المتهمة، حيث أمرت بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

حبس البلوجر نادين طارق بسبب الفيديوهات الخادشة

وتستجوب النيابة البلوجر، وكذلك أقوال مجري التحريات في الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأفادت التحقيقات ان المتهمة تدعى آية طارق شهيرة بـ نادين طارق بالغة من العمر 32 عاما مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، واعتادت إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بإذاعتها عبر منصة التواصل الإجتماعي.

اعترافات البلوجر نادين طارق

وأقرت المتهمة بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

القبض علي المتهمة نادين طارق

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق بعد رصد مقاطع فيديو لها تحتوى على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة حيث تم الكشف عن هوية الفتاة والتي تبين أنها تدعى نادين طارق.

وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية لأجهزة مباحث الجيزة، بقيام بلوجر شهيرة تدعى نادين طارق بنشر مقاطع فيديو فاضحة تتضمن عبارات وألفاظ خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة وجرى ضبط المتهمة بعد تشكيل فريق بحث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهمة نادين طارق، وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على منصة التواصل الإجتماعي والمتضمنة فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب.

عقوبات التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام

يقول المحامي جبريل محمود أن عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».

ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».