الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

القمر الوردى يزين سماء الليلة

القمر،فيتو
القمر،فيتو

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن  قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة الليلة، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

 

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ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 26 إبريل

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ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها القمر الزهري أو الوردي أو القمر العشبي دلالة على أجواء الربيع ونمو الزروع والعشب ونبات الحقل في هذا الوقت من العام.. علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة..


وتستمر شهب القيثارة فى تزيين السماء والتى تظهر سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23.. تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها.

تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861  ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار.


وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل، علما بأن وجود القمر في السماء في هذه الليلة سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها فقط..

 

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القمر الوردى القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية معهد القومي للبحوث الفلكية

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