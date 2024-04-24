اعتادت إثارة الجدل، التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام البلوجر نادين طارق بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تباشر النيابة العامة التحقيق مع البلوجر نادين طارق بتهمة بث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وألفاظ منافية للآداب العامة.

حبس البلوجر نادين طارق بسبب الفيديوهات الخادشة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن ألفاظا منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأفادت التحقيقات أن المتهمة تدعى آية طارق شهيرة بـ نادين طارق بالغة من العمر 32 عاما مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، واعتادت إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بإذاعتها عبر منصة التواصل الاجتماعي.

القبض علي المتهمة نادين طارق

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق، بعد رصد مقاطع فيديو لها تحتوى على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة، حيث تم الكشف عن هوية الفتاة وتبين أنها تدعى نادين طارق.

وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية لأجهزة مباحث الجيزة، بقيام بلوجر شهيرة تدعى نادين طارق بنشر مقاطع فيديو فاضحة، تتضمن عبارات وألفاظا خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة وجرى ضبط المتهمة بعد تشكيل فريق بحث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهمة نادين طارق، وبفحص هاتفها المحمول تبين احتواؤه على العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على منصة التواصل الاجتماعي والمتضمنة فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب.