العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات روتينية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "واس"، أعلن الديوان الملكى السعودى دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى.

فحوصات روتينية

وقال موقع سبق إن الملك سلمان يجري فحوصات روتينية منذ بضع ساعات.

Advertisements

والملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الحاكم العشرون من أسرة آل سعود والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935م الموافق 5 شوال 1354 هـ، وتلقى تعليمه في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، وختم القرآن كاملًا وهو في سن العاشرة، وكان أحد الأمراء المقربين لوالده الملك المؤسس.