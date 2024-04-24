الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على شمال البلاد غدا تكون مثيرة  للرمال والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة  والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة، أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس  حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

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ويسود طقس شديد الحرارة على  القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.

ويزيد التعرض للشمس الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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