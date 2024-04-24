الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز، فيتو

دعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالشفاء العاجل للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

 

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. اللهمّ اشف خادم الحرمين الشريفين واجمع له بين الأجر والعافية. #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز.

 

 

فحوصات روتينية 

 

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى.


وقال موقع سبق فى خبر عاجل له قبل قليل إن الملك سلمان يجري فحوصات روتينية منذ بضع ساعات.

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والملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الحاكم العشرون من أسرة آل سعود والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935م الموافق 5 شوال 1354 هـ، وتلقى تعليمه في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، وختم القرآن كاملًا وهو في سن العاشرة، وكان أحد الأمراء المقربين لوالده الملك المؤسس.

 

 

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