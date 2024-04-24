بلال عطية يغادر ملعب مباراة ناشئين مصر والمغرب مصابا وسيارة الإسعاف تنقله للمستشفى

منتخب الناشئين، غادر بلال عطية لاعب منتخب مصر للناشئين ملعب المباراة في لقاء الفراعنة أمام نظيره المنتخب المغربي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 51، وتدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر محاولا إسعاف اللاعب داخل الملعب، وفي النهاية تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل اللاعب لمستشفى قريب من ملعب المباراة بالعاصمة المغربية الرباط.

ولم يكشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن تشخيص إصابة اللاعب بلال عطية، وسط توقعات بأنها عبارة عن كسر في الذراع اليمنى بحسب مشهد الكاميرات الناقلة للمباراة.

Advertisements

بلال عطية أفضل لاعب في مباراة مصر وليبيا

وتوج اللاعب بلال عطية بجائزة رجل مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب ليبيا، في اللقاء الذي انتهى، قبل قليل، على ملعب عمر الحمادي بالجزائر.

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة واستحواذ على الكرة من جانب منتخب مصر، وبدى واضحا الفارق الكبير في المستوى المهارى لصالح المنتخب المصري، الذي تبارى لاعبوه في إضاعة العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للمنتخب المصري.

تحسن أداء المنتخب الليبي نسبيا في الشوط الثاني، وبدأ يبادل المنتخب المصري المحاولات الهجومية من أجل إدراك هدف التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت في الزاوية اليسرى لمنتخب مصر، انتفض الفراعنة الصغار بعد الهدف وشنوا غزوات هجومية مكثفة على المرمى الليبي أسفرت عن هدف الفوز لمصر عن طريق عمر إبراهيم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

جدول مباريات منتخب 2008 في بطولة شمال أفريقيا بالجزائر

وكانت قرعة بطولة شمال إفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008 التي ستحتضنها الجزائر في الفترة بين 16 و26 أبريل الجاري، والتي ستقام في شكل بطولة تجمع منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر أجريت الثلاثاء الماضي وجاء جدول مواعيد المباريات على النحو التالي:

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا مواليد 2008

الجولة الأولى: يوم 18 أبريل 2024

• تـــونس – مصر

• المغــرب – الجــزائر

الجولة الثانية: يوم 20 أبريل 2024

• تـــونس – المغــرب

• مصر – ليبيا

الجولة الثالثة: يوم 22 أبريل 2024

• ليــبيا– المغــرب

• الجــزائر - تـــونس

الجولة الرابعــة: يوم 24 أبريل 2024

• ليــبيا – الجــزائر

• المغــرب -مصــر

الجولة الخــامسة: يوم 26 أبريل 2024

• تــونس - ليــبيا

• الجــزائر - مصــر