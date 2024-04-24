الحبس سنة لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الجيزة.
أحالت النيابة العامة المتهم «محمد عادل» 25 سنة، بدون عمل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه الإتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش في منطقة الجيزة، بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 12 لفافة من مخدر الحشيش.
تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
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