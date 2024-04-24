حزب الحركة الوطنية يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة والاستعداد لانتخابات المحليات

قرر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وضع خطة عمل المرحلة القادمة وخاصة الإعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة وكذلك الانتخابات التي تليها لـ مجلسي "الشيوخ والنواب".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد بمقر الامانة العامة بمصر الجديدة بحضور جميع اعضاء وقيادات الحزب والامانات النوعية والمركزية.

انتخابات مجلس النواب المقبلة

كما تقرر إعادة تقييم كل قيادات الحزب بالأمانات النوعية ولجان الحزب والمحافظات علي ضوء الأداء الحزبي والقدرة علي التفاعل والتعاطي مع الجمهور.

وكذلك سيتم إعادة هيكلة الحزب في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة وتم تكليف جميع الأمانات بضرورة استكمال تشكيلات هيئات المكاتب وكذلك متابعة أداء أمناء المحافظات علي الأرض ومراجعة التشكيلات الحزبية في الاقسام والمراكز والوحدات القاعدية في ضوء لائحة الحزب المنظمة للعمل.

Advertisements

المحليات، ووجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بضرورة تجهيز تقييم واضح لعمل الأمانات العامة واللجان وأمناء المحافظات لاعادة هيكلة الحزب وعلى ضوء هذا التقييم يتم وضع خطة العمل استعدادا للمرحلة القادمة بما فيه الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي سيشارك فيها الحزب على كافة المقاعد الفرديه طبقا لما يحدده القانون.

انتخابات المجالس المحلية

وطالب الأمين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور أحمد الضبع بسرعة الإعداد والتجهيز لتفعيل توجيهات رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي الخاصة بالاهتمام بالتدريب والثقيف وضروة مساهمة كل الأمانات ولجان الحزب في هذا الإطار وإطلاق سلسلة دورات تدريبية في جميع التخصصات بما يساعد في تأهيل الكوادر وتدريبهم والدفع بهم الي مجال العمل العام في ضوء محددات وثوابت تحفظ لمصر وعيها وهويتها وثقافتها وتبرز جهود قيادتها في بناء وتعمير الجمهورية الجديدة.

وأوضح عبد الإله عبد الحميد أمين التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن تشكيلات الحزب وكوادره المنتشرة في 23 محافظة على أتم الاستعداد في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة موجهًا الشكر لقيادات الحزب وخاصة أمناء المحافظات الذين حركوا جماهير الحزب في كل موقع علي أرض مصر مشاركة لشعب مصر العظيم في إعادة انتخاب الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي حفظًا لتقدم مصر ونموها واستمرار للأمن والأمان الذي نعيش فيه.