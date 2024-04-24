التموين: انخفاض أسعار 15 سلعة منها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية

قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن غرفة الجيزة التجارية أعلنت عن انخفاض 15 سلعة منها سلع غذائية وغير غذائية.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد، بمقر الغرفة بحضور احمد كمال معاون وزير التموين وأحمد ابو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بحضور ممثلين عن الشركات المصرية.

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انخفاض أسعار العيش الحر

وأشار كمال إلى أن سعر الخبز الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادا الغرف التجارية والصناعات، موضحا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت ٨ مليار دولار الفترة الماضية منها سلع أساسية واعلاف مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

وأشار "كمال" إلى أن جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت ٣٥% الدقيق ٣٥% وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام القادمة.

وقال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الفترة الحالية شهدت توازن فى سعر الدولار مما ساعد على انخفاض التكلفة النهائية للمنتج بالإضافة إلى وجود تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية، انخفض طن الدقيق من الدقيق من ٢٢ إلى ١٦ ألف جنيه للطن.

وأشار الشاهد إلى أن شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الوزن والسعر وبناء عليه انخفض الرغيف السياحى من ٣ جنيهات إلى ١.٥ جنيه للرغيف زنة ٨٠ جرام، وتم طرح الرغيف السياحى زنة ٤٠ جرام بسعر ١ جنيه، كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع ، سعر لتر الزيت الخليط من ١٠٠ جنيه لتر إلى ٦٥ جنيها لتر.

وبالنسبة للقطاع الصناعى قال "الشاهد" أن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى ٤٠ جنيها للدولار كان يحق ربح وهمى للتجار، بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام مشيرا إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المستهلكين منها ٠١٥٥٥٥٤٩٩٩٩

وأضاف الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى الدولار خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل إيرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن أفريقيا تستورد بقيمة ٥٠٠ مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجارى لأفريقيا.

من جانبه، أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن مبادرة خفض العيش السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة بالفعل انخفضت أسعار الخبز السياحى وفقا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو وفقا للقرار الوزارى الصادر من وزير التموين وهى رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

وكشف احمد ابو الفضل مستشار وزير التموين ان وزارة التموين تهتم بالتاجر والمستهلك ويوجد تعاون كبير بين الدولة والتجار؛وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من معارض أهلا رمضان وأهلا مدراس سواء بالمشاركة أو الرقابة.