21 نوعا للتأمين وفقا للقانون تعرف عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بينما يتم التصويت النهائي في وقت لاحق.

أنواع نشاط التأمين

وتضمن مشروع القانون، أنواع نشاط التأمين، وفقا لما ورد في المادة (2) والتي تنص على: تكون مزاولة نشاط التأمين فى جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية:

أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتتمثل فى الفروع الآتية:

(1) تأمينات الحياة.

(2) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل

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(3) تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل.

(4) أمين دفعات التقاعد.

(5) عمليات تكوين الأموال.

تأمين الممتلكات

ثانيًا: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتتمثل فى الفروع الآتية:

(1) التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.

(2) التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(3) التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(4) التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(5) التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.

(6) التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

(7) لتأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(8) تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.

(9) تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.



(10) التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.

التأمين ضد مخاطر الحوادث

(11) التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها.

(12) التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

(13) التأمين الطبي قصير الأجل.



(14) التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.

التأمين الطبي

ثالثًا: التأمين الطبى المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة.

رابعًا: التأمين متناهى الصغر:

وللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة فى أحد فروع التأمين، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصص.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبى وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها.