الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

الأول من نوعه بمقر العاصمة الإدارية، جبالي يستقبل رئيس النواب البحريني

استقبال رئيس النواب
استقبال رئيس النواب البحريني،فيتو

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني المرافق له.

استقبال رئيس مجلس النواب البحريني في العاصمة الإدارية الجديدة 

في مستهل اللقاء، وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب زيارة رئيس مجلس النواب البحريني إلى المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتاريخية كونها أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس، مُدللًا بذلك على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – البحرينية في ضوء امتلاك البلدين الشقيقين للعديد من القواسم التاريخية المُشتركة.

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العلاقات بين مصر والبحرين

وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الايجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة.

القمة العربية 33 في البحرين 

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن ثقة مصر في نجاح مملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين خلال العام الجاري.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، مُضيفًا أن مصر تملك بيئة استثمار واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

تطورات الأوضاع في غزة 

واتصالًا بالأزمة الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات إلانسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين، مُشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم ايجابي، مؤكدا الدعم البرلماني لها.

وأشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربيًا، مؤكدًا على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

واصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني، في جولة داخل المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وقاعة الجلسات العامة للمجلس.

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال تلك الجولة آليات العمل داخل المقر الجديد لمجلس النواب، والتي تُشكل طفرة نوعية في مجال العمل البرلماني، وهو ما يتواءم ويتطابق مع تدشين الجمهورية الجديدة في مصر.
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مجلس النواب النواب حنفي جبالي مجلس النواب البحريني رئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة

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