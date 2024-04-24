تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)

استضافت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي يعقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.



افتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأكد ضرورة دراسة تمكين المرأة والكوابح التي تمنع تمكين المرأة في المجتمعات العربية المتمثلة في عدد من الأعراف والأدوار منها الثنائية التي تحكم الفكر التقليدي في المجتمعات والتي مفادها أن المرأة مسئولة عن الأسرة والمنزل وأن دور الرجل العمل وكسب العيش، وفكرة الذكورية وأن الرجل أقوى من المرأة بينما المرأة ضعيفة لا تستطيع العمل إلا في أعمال محددة وهو ما تناوله العديد من علماء الاجتماع في العالم. ومن ثم تعد الأعراف والقيم والقواعد السلوكية أحد المؤثرات الهامة على تمكين المرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية.

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وتحدث الدكتور ماجد عثمان عن أهمية مناقشة هذه الدراسة في مكتبة الإسكندرية في ظل قيادتها منقبل د. أحمدزايد أستاذ علم الاجتماع الجليل والذي شارك في وضع الإطارالنظري للدراسة قبل توليهرئاسة المكتب وكان له دور كبير في التأصيل النظري لقضية الأعراف، كما توجه بالشكر للدكتورة مايامرسيرئيس المجلس القومي للمرأة على اهتمامها بقضية الأعرافالاجتماعية. وأكد د. عثمان على أن هذه الدراسة لم تكن لترى النور دون دعم البنك الدولي لمرصد المراة المصرية ولهذه الدراسة.





وأشار عثمان إلى أن الدراسة تضيف بعد جديد للأعراف الاجتماعية حيث توضح الدراسة أن قرارات الشخص وسلوكياته ليست نتيجة أعرافه وقناعاته الشخصية فقط، لكنها أيضًا تتأثر بما يعتقده الشخص أنه يتوافق مع أعراف المجتمع وقناعاته مما سيعيد صياغة التدخلات التي التي تهدف إلى تطوير الأعراف الاجتماعية بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.





وتوجهت نهلة زيتون، أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي بالشكر للمجلس القومي للمرأة على الشراكة المتميزة معه، والتي تم في إطارها إطلاق دراسة في عام 2019 حولالعوائق والفرص للتمكين الاقتصادي للمرأة شارك فيها عدد كبير من الخبراء، وكانت إحدى توصيات الدراسة ضرورة التركيزعلىالأعراف الاجتماعية، فوضع القوانين وحده لا يكفي حيث يتأثر تنفيذالقوانين والالتزام بها بالأعراف الاجتماعية السائدة. ومن هنا بدأنا نهتم بدراسة الأعراف من خلال المنهجيات التي طبقها البنك الدولي في العديد من الدول والمنهجيات التي وضعها مركز بصيرة وشاركد. احمد زايد في صياغتها.

وأعربت د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي عن سعادتها بإطلاق دراسةالأعراف الاجتماعية المتعلقةبالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث إنهاعامل ضروري ومكمل للقوانين التي تهدف إلى زيادةالمشاركةالاقتصادية للمرأة، وقد استوقفني عدد من النتائج الهامة للدراسةمنها أن المرأة المصريةتتعامل مع الأعراف السائدة بصورة مسلمبها وتوافق عليها، مما يضع عليها ضغوط.





وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بالعديد من الجهود لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وكسر الحواجز التي تضعها الأعراف والقيم الاجتماعية على المرأة. وأكدت مرسي على أن المرأة عليها دور كبير في توصيل رسائل إيجابية لمن حولها حول مشاركة المرأة، وأن تلعب المرأة العاملة دور في إتاحة فرص عمل للشابات وتدريبهم لخلق جيل جديد من المرأة العاملة المؤهلة.

وخلال الجلسة الأولى عرضت نهى الخرزاتي الباحثة بمركز بصيرة سابقًا منهجية الدراسة التي أجراها مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن و إتخاذ القرارات مستندة على الآدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعتمد منهجية دراسة الأعراف الاجتماعية على قياس 4 أوجه هم المعتقدات الشخصية للفرد، تصورات الفرد حول معتقداتدالمجتمع، ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، السلوك الفعلي.





وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة نتائج الدراسة والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف.









وأشارت جرجس إلى أن المؤشر يعتمدعلى خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، دور المرأة داخلوخارجالأسرة، دور الرجل، ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل.









وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غيرمواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمراةحيث يرى 89% منالمصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عنالإناث، كما يرى69% أن الستات لاتصلح للشغل إلا فى أعمالمعينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي إللي يخليالستتشتغل الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعرافالاجتماعية 45 نقطة مئوية ممايعكس منظومة أعراف اجتماعية غيرمواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وتوضح النتائج أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليمًا مقارنةً بالأقل تعليمًا.





وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركةالاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناثمقارنةً بالذكور، وأنتصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركةالاقتصادية للمرأة أكثرإيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشيرالمؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة فيالعملهو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثرسلبية.





وفي الجلسة الثالثة عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيسالتنفيذي لمركز بصيرة أهم توصيات الدراسة،حيث أشار إلى أنالدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلاتإعلامية وتوعوية (بما فيذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونيةوالرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظرفيبعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجالالتنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميزبين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. كما أكدعثمان على أننتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكدحدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقةبالمشاركةالاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى ممايستلزم تكرار هذه الدراسةبصورة دورية لمتابعة أثر التدخلاتالمختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن منزيادةالمشاركة الاقتصادية للمرأة.