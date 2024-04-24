مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر
أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية التباحث مع الجانب المصري حول مشروع الربط البحري بين البلدين.
نقل الركاب في خليج العقبة
ويهدف المشروع لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل المصرية.
سواحل مصر والسعودية
وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة.
طول خليج العقبة
ويبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترا مربعا.
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