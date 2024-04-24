تأييد حبس يحيى حسين عبد الهادي سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثان حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان والمتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة.
وأسندت جهات التحقيق لـ المهندس يحيى حسين عبد الهادي تهمة إذاعة عمدًا بالداخل والخارج شائعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت التحريات قيام المتهم عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية، واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم، من خلال كتابة بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كما ذكرت التحريات أن المتهم يهدف من نشره لتلك الأخبار إثارة الفوضى بالبلاد لخلق حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة، ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية.
وتبين من التحريات أن الغرض من ذلك تعطيل منشأت الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولًا لإسقاط النظام القائم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.