متخصصة بالشأن الإسرائيلي تكشف سر الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح

رفح، قالت الباحثة ولاء عبد المرضي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن إصرار إسرائيل على اجتياح رفح، على الرغم من التحذيرات الدولية الموجهة إليها، يظهر عزم حكومة نتنياهو على المضى قدما فى مخطط الإبادة للفلسطينيين بدعم وتأييد أمريكي.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى جاهدًا لإثبات نجاح بلاده وتفوقها في الجو، والبر، والبحر، مع تسليط الضوء على مستوى الدعم الغربي والأمريكي له كما يهدف إلى رسم صورة إيجابية لمساره السياسي المستقبلي، خاصة بعد الموجة الكبيرة من الاحتجاجات التي واجهها من قبل المجتمع الإسرائيلي والتي وصفته بأنه "فاشل"والتى طالبت بإسقاطه هو وحكومته.

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تهديد الفلسطينيين بحرب إبادة

وأكدت ولاء أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن اجتياح رفح لن يكن أمرًا سهلًا، فهو يترتب عليه تكاليف هائلة على الصعيدين المالي والإنساني، وستتكبد إسرائيل خسائر كبيرة، إلى جانب أن الفلسطينيين في رفح سيكونون معرضين لمجزرة بشرية ومن ناحية أخرى، تواجه إسرائيل اتهامات من قِبل المجتمع الدولي بارتكاب عدة جرائم إنسانية وفقًا لقرارات محكمة العدل الدولية، وهذا قد يؤدي إلى تراجع دعم الغرب لها.

السيناريوهات المتوقعة

وأضافت أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة، السيناريو الأول هو أن ما يقوم به ويعلنه بنيامين نتنياهو بشأن الاجتياح لرفح قد يكون مجرد ورقة ضغط، يسعى من خلالها لتحقيق مكاسب تفاوضية كبيرة، وأيضًا لتشديد الضغط على قادة حماس للموافقة على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى السيناريو الثاني، فهو تنفيذ عملية الاجتياح فعليًّا، حيث قد تنجح إسرائيل في تحقيق بعض المكاسب من خلاله، مثل الترتيبات الأمنية والسيطرة الكاملة على رفح.

وأكدت أن إسرائيل تسعى أيضًا إلى تحقيق ما وصف بـ "النصر الإسرائيلي"، الذي وعد به نتنياهو الإسرائيليين به منذ أحداث "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، حيث لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها في الافراج عن الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حماس أو تفكيكها.

وأوضحت أن الجانب الأكثر أهمية، من وجهة نظرها في هذا السيناريو، هو تحقيق الرغبة الإسرائيلية الكاملة في تهجير الفلسطينيين، وخاصة بعد صدور العديد من التقارير التي أعدتها مراكز الأبحاث الإسرائيلية تشير إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة لإسرائيل من اجتياح رفح.

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