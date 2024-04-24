الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

موازنة النواب تناقش خطة التنمية بحضور  هالة السعيد

وزيرة التخطيط أمام
وزيرة التخطيط أمام البرلمان،فيتو

تعقد اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ضوء البيان الذي ألقته أمام الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة أمس إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، إلى لجنة الخطة الموازنة، وإلى مجلس الشيوخ، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن.
 

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وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وفيما يخص مجال التنمية الريفية؛ أكدت السعيد خلال كلمتها، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

تغطية الصرف الصحي

وأضافت وزيرة التخطيط،  أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة. 

 

تطوير المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة 

وأوضحت أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت السعيد أن خطة 2024/2025  راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن  20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت السعيد أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

 

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