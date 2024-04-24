كرة السلة، الأهلي يلتقي بطل أوغندا في تصفيات الـ bal

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، في الجولة الرابعة من تصفيات مجموعة النيل المؤهلة للدوري الأفريقي bal.

موعد مباراة الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي

من المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي أمام سيتي أويلرز الأوغندي في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولات الثلاثة الأولى أمام سيتي أويلرز الأوغندي، وأهلي بني غازي الليبي وبانجوي بطل أفريقيا الوسطى على الترتيب.

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ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل دوري السوبر لكرة السلة، والذي توج به على حساب نادي الاتحاد السكندري، خلال منافسات الموسم الماضي 2022/2023.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقية لـ كرة السلة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

جدول مباريات البطولة

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز - الجمعة 19 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - السبت 20 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي - الإثنين 22 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × سيتي أويلرز - الأربعاء 24 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي - الجمعة 26 أبريل

الأهلي × بانجوي - السبت 27 أبريل