ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

تعتبر الكلاب من الحيوانات الأليفة ولكن عضتها قد تكون قاتلة في حال عدم تلقي العلاج المناسب في أسرع وقت.

وفي واقعة غريبة من نوعها أخفت طفلة فلبينية عن والديها تعرضها للعض من قبل كلب، وتوفيت بسبب داء الكلب بعد شهرين.

خطورة عضة الكلب

وخدعت الطفلة التي تدعى جامايكا ستار سيراسبي (13 عامًا) والديها بعد تعرضها للعض من الكلب وقالت إنها خدشت نفسها بسلك معدني لأنها تخشى أن يتم توبيخها إذا قالت الحقيقة.

وبدأت القصة عندما كانت جامايكا عائدة إلى منزلها من المدرسة في منطقة توندو، مانيلا، في الفلبين، عندما عضها كلب ضال في 9 فبراير.

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وبدلًا من طلب الرعاية الطبية الفورية، قررت جامايكا أن تكذب على والديها بشأن الحادثة.

وبعد شهرين فقط، عندما ظهرت عليها أعراض خطيرة، بما في ذلك الحمى وآلام الظهر والتعب وصعوبة شرب الماء، اعترفت لأمها بما حدث.

وتم إدخال جامايكا إلى مستشفى سان لازارو في 5 أبريل، حيث اضطرت الممرضات إلى تقييد أطرافها لأنها كانت مضطربة وواصلت الخفقان في سريرها، وفقا لصحيفة " مترو".

وقالت والدة جامايكا إنها "شعرت بقلبها ينسحق" بينما كانت تشاهد طفلتها تخرج الرغاوي من فمها، قبل أن تستسلم للفيروس في 6 أبريل وتموت ".

وتابعت: "لا أستطيع قبول وفاة جامايكا. إنه أمر صعب لأنها أُخذت منا فجأة".

وأوضحت "أخبرتني أنها لا تستطيع شرب الماء. وقالت إنها تعتقد أنها ربما تكون مصابة بداء الكلب لأنها تعرضت للعض من كلب في فبراير. سألتها لماذا لم تخبرني على الفور. ظلت تعتذر. أخبرتها أنني لست غاضبة منها، لكن كان من الممكن أن نفحصها عاجلا"ً.

وأضافت الوالدة المكلومة "عندما سألتني إذا كانت ستموت، شعرت بالخوف. كنت أرغب في الدخول في حالة هستيرية".

التهاب الدماغ الناجم عن داء الكلب

وأظهر تقرير تشريح جثتها أنها ماتت بسبب التهاب الدماغ الناجم عن داء الكلب، والذي يكون دائمًا مميتًا بحلول الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض في الظهور.

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