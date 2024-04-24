الأربعاء 24 أبريل 2024
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ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

حقيقة استشهاد محمد
حقيقة استشهاد محمد الدرة، فيتو

محمد الدرة، أثارت صورة لظهور محمد الدرة بجوار والده، مؤخرًا، بعد أن أصبح محمد الدرة شاب، جدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن عدد من النشطاء المحسوبين والمنتمين للاحتلال الإسرائيلي قاموا بنشر الصورة، زاعمين أن محمد الدرة لم يقتل من قبل قوات الاحتلال عام 2000، وأنه لا يزال حي.

ظهور محمد الدرة في صورة لحفل خطبته

صورة محمد الدرة وهو يجلس بجوار والده حاليًا، دفعت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن حقيقة أن محمد الدرة لا يزال حيًا يرزق، وسر عدم مقتله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المشهد الشهير لمقتل الطفل محمد الدرة وهو بجوار والده جمال الدرة، الذي كان يردد "مات الولد".

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صورة جمال الدرة مع نجله محمد الدرة، يتو

بداية الجدل الواسع لصورة محمد الدرة ووالده بدأ عندما نشر صحفي الاحتلال الإسرائيلي إيدي كوهين صورة عبر منصة "أكس"، لـ جمال الدرة، والد محمد الدرة، وهو يجلس بجوار نجله محمد الدرة، والصورة أثناء خطبة محمد الدرة.

إيدي كوهين يشكك في استشهاد محمد الدرة

وزعم إيدي كوهين أن والد جمال الدرة خدع الجميع، مشككًا في حادث استشهاد الطفل محمد الدرة عام 2000، وقال كوهين: "الشعب الفلسطيني أذكى شعب في العالم، يضحك ويخدع الجميع حتى حلفائه"، وذلك ردًا على صورة نشرها أحد الحسابات المنتمية للاحتلال، والذي زعم أن محمد الدرة لا يزال حي يرزق، حيث قال: "محمد الدرة يسلم عليكم ويقول تعيشو وتاكلون غيرها.. مازال حي وهذه الصورة أثناء خطبته بارتباطه مؤخرا".

أثارت صورة محمد الدرة وهو يجلس بجوار والده جمال الدرة، في حفل خطبة الشاب محمد الدرة، حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع النشطاء للبحث عن حقيقة الصورة المتداولة، ومزاعم الحسابات المنتمية للاحتلال الإسرائيلي عن عدم استشهاد الطفل محمد الدرة.

صورة الشاب محمد الدرة بجوار والده حقيقية

أكد عدد من النشطاء أنهم تواصلوا مع جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، الذي أكد لهم أن الصورة حقيقية، ولكنها لنجله الثاني محمد الدرة، الذي ولد بعد استشهاد شقيقه الأكبر محمد الدرة عام 2000، والتقطت الصورة لهما في عيد الأضحى بأغسطس 2019.

صورة الطفل محمد الدرة قبل استشهاده، فيتو

وعن استشهاد الطفل محمد الدرة، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمكن للمشككين في استشهاده الرجوع إلى مقطع فيديو للمصور الفلسطيني طلال أبو رحمة، الذي وثق فيه استشهاد الطفل محمد الدرة بجوار والده، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عام 2000، وبرغم من صرخات الأب أنه معه طفل صغير فلم ترحمه نيران الاحتلال، وقتلته، حيث أخذ الأب يصرخ قائلًا: "مات الولد"

عمر محمد الدرة الآن 36 عامًا

واستعان النشطاء أيضًا بتوثيق الصحفي الفرنسي شارل إندرلان، مراسل القناة الفرنسية الثانية، الذي وثق عملية استشهاد الطفل محمد الدرة، ذو الـ12 عامًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

لحظة استشهاد الطفل محمد الدرة، فيتو

في حين أكد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل محمد الدرة حينما استشهد كان عمره 12 عامًا، واستشهد عام 2000، أي منذ 24 عامًا، وإذا لم يستشهد الطفل لكان عمره الآن 36 عامًا، والذي ظهر في الصورة شاب لا يتجاوز 20 عامًا.

كما أشار آخرين لاستشهاد أحمد الدرة، شقيق محمد الدرة، والذي يبلغ عمره 33 عامًا، والذي استشهد على يد قوات الاحتلال، في الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مطلع العام الحالي.  

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