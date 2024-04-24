زيندايا ترد على منتقدي مشاهدها الجريئة

ردت النجمة زيندايا على منتقدي مشاهدها الجريئة في أعمالها الفنية، والتي دائما ما تثير جدلا كبيرا، في المواقع الصحفية، والتواصل الاجتماعي.

وقالت زيندايا في تصريح صحفي خلال ترويجها لأحدث أفلامها Challengers:"انه غريب جدًا عندما يهتم الناس بمشاهد التقبيل لي ويتركون الفيلم.. التقبيل مجرد جزء من وظيفتي".

العرض العالمي لفيلم Challengers

وأقامت شبكة نتفليكس مؤخرا، العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد Challengers، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وتألقت بطلة الفيلم زيندايا، خلال حضورها العرض العالمي، بفستان أبيض أنيق، أظهر جمالها الطبيعي، فيما فاجئت الجميع، بتغير لون شعرها البني إلى أصفر.

موعد عرض فيلم Challengers

وأعلنت شبكة نتفليكس، عن طرحها فيلم Challengers، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٤.

وكشفت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، عن أول بوستر دعائي لفيلم Challengers، وجاء عبارة عن لقطة قريبة لوجه بطلة الفيلم الممثلة الشابة زيندايا، وهي تشاهد مباراة لكرة التنس.

وكانت شبكة البث الرقمي نتفليكس، كشفت عن انتهاء تصوير فيلم Challengers خلال أسبوعين فقط.

تفاصيل فيلم Challengers

واختارت شبكة البث الرقمي نيتفليكس كلا من الممثلة الشابة زيندايا، والممثل جوش أوكونور، ومايك فايست للعب دور البطولة في فيلم Challengers، من إخراج "لوكا جوادانيينو".

ويحكي فيلم Challengers قصة لاعبة تنس تدخل عالم التدريب حتى تساعد زوجها وتجعله من لاعب متوسط ​​المستوى إلى بطل عالمي شهير، لتكتشف في إحدى البطولات أنها ستنافس حبيبها السابق.