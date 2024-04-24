الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي لهذا السبب

قطار، فيتو
قطار، فيتو

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تخفيض سرعة القطارات بسبب موجة الطقس الحارة التي تؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وحركة القطارات، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع استقرار الأحوال الجوية.

وعلى صعيد آخر، أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن. 

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الهيئة القومية للسكك الحديدية

وشدد وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة. 

وجاءت تأخيرات القطارات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة  / أسيوط 65 دقيقة

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس حار  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

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