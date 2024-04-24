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محافظات

وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسى

قوافل طبية لوحدة
قوافل طبية لوحدة السكان بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن تقديم خدمات طبية لأكثر من 600 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين طبيتين بمركز حوش عيسى في البحيرة.

وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسى

وتقام القافلتين تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.

قوافل وحدة السكان بمحافظة البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وإحدى المؤسسات قافلتين طبيتين بقريتي إصلاح بولاد والخيتي حيث تم الكشف على عدد 560 حالة تنوعت ما بين “باطنة - أطفال  - أسنان - رمد -  عظام - صدر - جلدية” بالإضافة إلى 55 حالة عمل نظارات وصرف العلاج اللازم بالمجان.

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وتأتي القوافل ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسي
وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسي
وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسي
وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسي
وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسي

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