الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

مؤشر الدولار (DXY) يحقق قمم جديدة عالميا

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي الصعود بحركة التداولات العالمية، بتعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، ليسجل 105.650 نقطة بالتداولات العالمية. 

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مؤشر الدولار، فيتو 

مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 

صعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم، وشهد الدولار تعاملات مضطربة مؤخرا، ومن ثم انتعشت العملة الأمريكية بعد تصريحات نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس التي أشار فيها إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تحدث هذا العام إذا ظل التضخم مرتفعا.

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الدولار الأمريكي يتعرض لنفس ضغوط عائدات السندات الأمريكية

يمكن القول أن الدولار الأمريكي  فقد بعض الزخم الذي يتمتع به في الفترة الأخيرة متأثرا بالضغوط التي شهدتها عائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار حركة التداولات، والتي حدت من ارتفاعها بعد وصولها إلى مستويات قياسية.

كما أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية حركة التعاملات بصعود طفيف نظرا  لبعض الضغوط التي واجهتها اتجاهات المخاطرة للتحول إلى الجانب السلبي من المشهد في أسواق المال العالمية، كما ركز المستثمرون على الدفعة الأحدث من الأرباح التي عكست حالة من السلبية، مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال بالاضافة إلى الضغوط التي عانت منها عائدات السندات الحكومية على مدار التعاملات اليومية.

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مؤشر الدولار، فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)؟!

يوفر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مؤشرا عاما للقيمة الدولية للدولار الأمريكي وهو مقياس لقيمة الدولار، ويتم حساب مؤشر الدولار بأخذ المتوسط ​​الهندسي المرجح لقيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات عالمية رئيسية ويتم حسابه بأخذ منتج كل عملة بسعر فوري مرفوع إلى الوزن المقابل.

العوامل الأساسية المؤثر على مؤشر الدولار هي:

  1. عجز التداول في الولايات المتحدة.
  2. أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية واليابانية والكندية والأوروبية.
  3. تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
  4. لناتج القومي الإجمالي الفصلي (GDP).
  5. أرقام الرواتب غير الزراعية.

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