محمود مرسي.. عتريس السينما المصرية.. لم يخطط لاحتراف الفن.. أشاد طه حسين بموهبته.. كان عاشقًا للقراءة.. ورحل في مثل هذا اليوم قبل 20عامًا

محمود مرسى ، فنان كبير من الزمن الجميل، عملاق في تاريخ السينما، فنان استثنائى عرف بالذكاء الحاد، لقب بالأستاذ، والعملاق، وعتريس السينما، أدواره لا تنسى فمن منا ينسى عتريس بفيلم شيء من الخوف، وشخصية بدران في أمير الدهاء، أبو العلا البشرى في الدراما..رحل فى مثل هذا اليوم عام 2004 أثناء تصوير مسلسله الأخير "وهج الصيف.

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وعن عمله بالتمثيل يقول الفنان محمود مرسى:«لم أفكر ولم أرغب في أن أكون ممثلًا، ولكن كُتب عليّ التمثيل كما لو كان قدرًا لا فكاك منه، وكلما كنت أهرب منه أفاجئ به يحاصرني من جديد»، مضيفًا أن التمثيل بالنسبة لي في كل المراحل كان أقرب إلى الكرة التي كنت أحاول التخلص منها، فأقذفها بقوة إلى أخر مدى، فتعود لي بالقوة ذاتها.

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طه حسين يشيد به طالبا

ولد الفنان الكبير محمود مرسى فى يونيو عام 1923 بالإسكندرية، وكان يجيد الإلقاء والتمثيل، فخلال المرحلة الثانوية رشحه زملاؤه في المدرسة لبطولة مسرحية “لويس السادس عشر"، كما لعب أثناء دراسته للفلسفة في الجامعة دور البطولة في مسرحية “أوديب” لسوفوكليس، وصعد الدكتور طه حسين حينذاك للمسرح مشيدًا بأداء مرسي لشخصية أوديب وشكره وتنبأ له بمستقبل كبير..

محمود مرسى فى فيلم ليل وقضبان

درس محمود مرسى الفلسفة فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عمل مدرسا للفلسفة لمدة خمس سنوات، ثم سافر إلى الخارج للدراسة فدرس فنون الإخراج في معهد الأيدك بفرنسا ثم انتقل إلى العمل بهيئة الإذاعة البريطانية مذيعا ومخرجا ومعلقا فنيا حيث امتلك صوتا إذاعيا متميزا، وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر الذي اشتركت بريطانيا فيه رفض الاستمرار في العمل بهيئة الإذاعة البريطانية هناك وتحدثت الصحافة وقتها عن موقفه الوطنى،وبدأ في تعلم الفن المسرحي والإخراج التلفزيوني مما أهله لأصعب الأدوار السينمائية والدرامية.

محمود مرسى فى احد ادواره

عاد محمود مرسى إلى القاهرة ليعمل مخرجا بالبرنامج الثانى بالإذاعة حيث قدم مسرحيات آرثر ميللر وتينسى ويليامز وتشيكوف، ثم عمل مدرسا بمعهد الفنون المسرحية وفى معهد السينما أيضا واستمر فى التدريس حتى رحيله رافضا منصب عميد المعهد مفضلا التدريس.

محمود مرسى وشادية فى شئ من الخوف

اتجه محمود مرسى الى العمل بالسينما عام 1962 عندما قدمه المخرج نيازى مصطفى في فيلم "أنا الهارب" مقابل 300 جنيه، وبعد تردد طويل وقدم في الفيلم دور الشرير، وأصبح نموذجًا جديدًا للشر على شاشة السينما، ليشيد بأول أدواره النقاد وتنبأوا له بمستقبل باهر لممثل عملاق، ليتبعه بأشهر أدواره السينمائية رغم قلتها حيث بلغت 26 فيلما فقط اختير ستة أفلام منها ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، من أفلامه: شيء من الخوف، الليلة الأخيرة، ليل وقضبان، الباب المفتوح، فجر الإسلام، زوجتى والكلب، وفي دور بدران بفيلم أمير الدهاء، طائر الليل الحزين وغيرها.

ذكرى رحيل عملاق السينما والدراما محمود مرسي

انى راحلة بداية الإذاعة

برع محمود مرسى وأجاد فى الدراما واستعان به نور الدمرداش عام 1976 ليقوم ببطولة مسلسل "إني راحلة" مع زهرة العلا، ثم مسلسل بنت الأيام مع كريمة مختار وصفية العمري، والليلة الموعودة مع معالي زايد والمجهول مع مديحة كامل، زينب والعرش مع سهير رمزى، كما جسد شخصية الأديب عباس محمود العقاد في مسلسل "العملاق ومن هنا لقب بالعملاق ".

محمود مرسى مع فاتن حمامة فى الليلة الموعودة

بعد ذلك قدم دور السيد أحمد عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ، وهو الدور الذى قدمه الفنان يحيى شاهين فى السينما، كما قدم مسلسلات: أبو العلا البشرى بجزئيها عام 1985، المانشيت الأحمر مع عادل إمام، بنك القلق مع سناء جميل، عندما يشتعل الرماد مع ناهد يسرى عام 1972، عصفور النار، بنات أفكارى، الحصان وغيرها.

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الحب الكبير تأليف وتمثيل وإخراج

كما أخرج الفنان محمود مرسى العديد من السهرات والمسرحيات الإذاعية وقت ان عمل مخرجا بالإذاعة لثلاث سنوات، فقدم عام 1962 مسلسل "الحب الكبير " من تأليفه وتمثيله وإخراجه، ومن أعماله بالاذاعة مسلسل كليلة ودمنة الذى أعده للاذاعة الكاتب عبد المنعم خلف الله قدم فيها شخصية الملك الجبار.

مه سميحة ايوب فى فيلم فجر الاسلام

تزوج الفنان محمود مرسى مرة واحدة فى حياته من سيدة المسرح سميحة أيوب وانجب ابنه الوحيد الطبيب النفسى علاء مرسى بعد قصة حب طويلة، وكان الزواج الثانى لها بعد الفنان محسن سرحان، تقول عنه الفنانة سميحة أيوب: بالرغم من أن ملامح الفنان الراحل والشخصيات التي أداها، لعل أبرزها شخصية عتريس قد توحي للبعض أنه قاس القلب ومتحجر المشاعر إلا أن الفنان سميحة أيوب تنفي كل هذا، وتؤكد أنه كان شخص محترم و"طيب" للغاية، ومعتد بذاته وبثقافته وتاريخه وموهبته، وأبرز ما كان يميزه أنه عادل للغاية لذا لم يكن يومًا مع سميحة أيوب "سي السيد"، بل كان إيمانه بالعدالة يدفعه لتطبيقها فيمنح كل ذي حق حقه، وتؤكد "كان حسه الكوميدي عاليا جدًا.



وأضافت: محمود مرسى كانت القراءة هى الهواية الأثيرة التي كان يعشقها الفنان الراحل، فقد كان شغوفًا بها وكان يقضي معظم أوقاته في القراءة، ولأنه عادل لم يكن يومًا ليخلط بين حياته المهنية وحياته الشخصية، فلم يعد يومًا إلى منزله حاملًا الشخصيات التي يجسدها على الشاشات معه، بل كان يخلع عباءة العمل ليكون في المنزل محمود مرسي الإنسان، وبالرغم من كل ذلك أخذنا الكبرياء احنا الاثنين وجاء الانفصال بسبب الانشغال بالتمثيل فى فترة تبنى فيها اسمها فى عالم الفن وتم الطلاق غيابى حيث كنت اعمل فى مسرحية فى رأس البر.

بعد الطلاق استمر محمود مرسى سنوات طويلة من العزلة عن كل حوله مفضلا الابتعاد والقراءة.

تزوج محمود مرسى مرة واحدة من سميحة ايوب



ويقول عنه المخرج محمد فاضل إن مرسى خجول ويفضل العزلة ودائرة أصدقائه محدودة ولا تشغله المظاهر والمال هو آخر مايشغله لذلك فهو لا يجيد التفاوض فكان كثير الرفض للأعمال التى تعرض عليه، إذ لا تجد له حوارًا صحافيًا أو تلفزيونيًا إلا فيما ندر، ولا يكاد جمهوره يعرف عن حياته الخاصة شيئا سوى زواجه من سميحة أيوب.

كتب نعيه بنفسه

.من المفارقات الغريبة ان الفنان محمود مرسى حرص على كتابة نص نعيه بنفسه قبل الرحيل، ذاكرا فيه أسماء أقرب الناس إليه وهم أصدقاء عمره، وأوصي أن يتم إذاعة النعي بعد وفاته، وتوفي الفنان محمود مرسي في أثناء تصوير مسلسل " وهج الصيف" بأزمة قلبية، في عام 2004.

تكريم بعد الرحيل