آخرها مع نور علي في لعبة حب، ثنائيات معتصم النهار مع نجمات سوريا ولبنان

مسلسل لعبة حب، لفت الفنان السوري معتصم النهار الأنظار بمسلسل لعبة حب الذي يقدم من خلاله شخصية مالك والذي يقع في غرام سما تلك الفتاة التي تم تأجيرها للعمل معه ولكي توقع به في شباكها ليتزوجها.

وشكل معتصم النهار مع سما التي تجسد شخصيتها نور علي ثنائي رومانسي كوميدي مميز ولم تكن هذه الثنائية الوحيدة التي قدمها معتصم النهار مع إحدى نجمات الشام فسبق وعمل مع عدد من الفنانات أبرزهن:

معتصم النهار ونادين نجيم

قدم معتصم النهار ثنائية متميزة في مسلسل خمسة ونص مع نادين نجيم وحقق الاثنين نجاحا كبيرا بهذا المسلسل بينما نجح الثنائي مرة أخرى من خلال مسلسل صالون زهرة سواء في الجزء الأول أو الثاني حيث قدما شخصية أنس وزهرة.

معتصم النهار وهيفاء وهبي

كون معتصم النهار ثنائية ناجحة مع هيفاء وهبي في مسلسل إسود فاتح ويحكي المسلسل عن رانيا خطاب السيدة الثرية التي تفقد فجأة أسلوب حياتها المرفه، وذلك بعد أن تكتشف أنها تتعرض للغدر والخيانة ممن حولها، وتحاول أن تستعيد حياتها، والمسلسل من إخراج مريم العدل وشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم شريف سلامة.

ثنائية مع فاليري أبو شقرا

وفي مسلسل ما في قدم معتصم النهار ثنائية ناجحة مع الفنانة فاليري أبو شقرة، ويدور المسلسل حول عودة فارس إلى ضيعته بعد اختفائه سنوات طويلة منذ وفاة والديه،و يقع فارس في حُب ياسما ولكن بمرور الوقت تحدث تحولات كبيرة ومؤلمة في علاقتهما عقب علمه بالمتسبب الحقيقي لوفاة والديه، والمسلسل من إخراج رشا شربتجي.

النهار وسلافة معمار

قدم معتصم النهار عملا مميزا مع الفنانة سلافة معمار في مسلسل بيروت ٣٠٣ وبالرغم من الأحداث المعقدة التي جمعتهما إلا أنهما قدما معا عدة مشاهد رومانسية ب أداء مميز من خلال شخصيتيهما تاج وطيف.

ثنائية ناجحة مع دانييلا رحمة

قدم معتصم النهار مع دانييلا رحمة عملا مميزا وهو مسلسل دي ان ايه والذي جسد خلاله شخصية كريم حفار ودارت أحداث المسلسل حول شاب يفيق من غيبوبته بعد محاولة قتل، ويضطر إلى إخفاء حقيقته عن المحقق، بسبب تورطه في عمليات نصب واحتيال، ويقرر الادعاء كذبًا وانتحال صفة شخصية شقيق (آية) المختفي منذ أعوام.

أبطال مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

Advertisements

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.