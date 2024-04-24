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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب في بطولة شمال أفريقيا للناشئين

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

بطولة شمال أفريقيا، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء نظيره منتخب المغرب، في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب الناشئين المصري أمام نظيره منتخب المغرب، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة اتحاد شمال أفريقيا على مقوع يوتيوب في بث مباشر.

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منتخب مصر يختتم إستعداداته لمواجهة المغرب

وأختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مرانه الأخير عصر أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراته الثالثة أمام نظيره منتخب المغرب، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا في الجزائر.

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا اليوم على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجي والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفة التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مواليد 2008، فيتو

منتخب مصر يسعى للفوز الثاني

ويسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، لتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام المغرب، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويحافظ على حظوظه في التتويج بلقب البطولة.

 منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة واستحواذ على الكرة من جانب منتخب مصر، وبدى واضحا الفارق الكبير في المستوى المهارى لصالح المنتخب المصري، الذي تبارى لاعبوه في إضاعة العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للمنتخب المصري.

تحسن أداء المنتخب الليبي نسبيا في الشوط الثاني، وبدأ يبادل المنتخب المصري المحاولات الهجومية من أجل إدراك هدف التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت في الزاوية اليسرى لمنتخب مصر، انتفض الفراعنة الصغار بعد الهدف وشنوا غزوات هجومية مكثفة على المرمى الليبي أسفرت عن هدف الفوز لمصري عن طريق عمر إبراهيم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

مواعيد مباريات بطولة شمال إفريقيا مواليد 2008

الجولة الأولى: يوم 18 أبريل 2024

• تـــونس – مصر

• المغــرب – الجــزائر

الجولة الثانية: يوم 20 أبريل 2024

• تـــونس – المغــرب

• مصر – ليبيا

الجولة الثالثة: يوم 22 أبريل 2024

• ليــبيا– المغــرب

• الجــزائر - تـــونس

الجولة الرابعــة: يوم 24 أبريل 2024

• ليــبيا – الجــزائر

• المغــرب -مصــر

الجولة الخــامسة: يوم 26 أبريل 2024

• تــونس - ليــبيا

• الجــزائر - مصــر

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