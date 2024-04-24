مسلسل لعبة حب، لماذا بدأ رامي في تغيير وجهة نظره حول سيرين؟

مسلسل لعبة حب، شهدت أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل لعبة حب توفر فرصة لبقاء رامي مع سيرين بمفردهما وهي فرصة كان يتمناها منذ زمن.

حيث ترفض سيرين السفر إلى سويسرا وتكذب على رامي وتخبره أن والدتها هي التي ترفض سفرها إليها حتى لا تراها بصورة سلبية تظل في ذاكرتها للأبد وتتجه إلى منزل رامي لاستمرار رش منزلها من الحشرات.

ويكتشف رامي خلال الوقت الذي قضاه مع سيرين أنها ليست بالصورة التي تخيلها وأنها قاسية وبلا مشاعر كما أنها متذمرة دوما على عكس سما التي قضى معها ليلة أحبها وظلت في ذاكرته.

بداية من دخولها المنزل ونفورها من كلاب وامي وتعاملها معهم بعجرفة مرورا برفضها أن يقدم لها أكلة من يديه وعدم إعجابها بمنزله وكنبته، وانتهاء برفضها إعداد فشار له وسخريتها من الأفلام التي يشاهدها، وهو ما جعله يشعر بتغير كبير وواضح في وجهة نظره حول سيرين.

مسلسل لعبة حب الحلقة ١٢

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 12 حول استمرار سما في معاملة مالك بصورة غير جيدة.

وتحاول فريدة إقناع سما بمحاولة التقدم في مهمتها خاصة أن والد سلطان هدده بأنه سيعرض القصر للبيع إن لم يتقدم في مهمته، ويساعد القدر سما ويعترف لها مالك بأنه ليس على علاقة بسيرين، وشربت هي قليل من الخمر أسكرها وجعلها تقرر الاعتراف لمالك وتختتم الحلقة أحداثها بمالك وهو ينتظر اعتراف سما.

عدد حلقات مسلسل لعبة حب

ويتساءل محبو المسلسل عن عدد حلقاته، ومسلسل لعبة حب ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من أكثر من ٣٠ حلقة ولكن منصة شاهد لم تكشف بعد عن العدد المحدد لحلقات مسلسل لعبة حب واكتفت في التعليقات بالتأكيد على أن المسلسل مكون من أكثر من ٣٠ حلقة.

من هي ساشا دحدوح؟

لفتت الفنانة ساشا دحدوح الأنظار إليها بشخصية سيرين التي تقدمها خلال أحداث مسلسل لعبة حب، وهي تعمل بشركة مالك لتصميم الأحذية النسائية وتحاول إيقاع صاحب الشركة في شباكها بغرض الاستفادة من ثروته ولكنه لا يبادلها المشاعر بينما يقع شخص آخر في حبها وهو رامي صديق مالك المقرب ويساعده في إدارة الشركة.

من هي ساشا دحدوح؟

ساشا دحدوح هي إعلامية وعارضة أزياء لبنانية درست المحاسبة وتخصصت في التسويق، وعملت في مجال عرض الأزياء عندما كانت في السابعة عشرة، ثم انتقلت إلى مجال الإعلانات.

شاركت بعام 2007 بمسابقة ملكة جمال لبنان، وتوجت وصيفة ثالثة، ثم بدأت مشوارها الإعلامي من خلال قناة (NBN) اللبنانية، وعملت بقناة (الآن) وقناة (LBC) الفضائية اللبنانية، وقناة (MTV) اللبنانية، كما دخلت مجال التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل بيروت سيتي عام 2018، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، ومن أهم أعمالها مسلسلات العودة والبريئة والنار بالنار.

موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 11 على MBC

ومسلسل لعبة حب يعرض عبر قناة 1 mbc من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 11 اليوم الاثنين ٢٢ أبريل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية، كما تعرض الحلقة في التوقيت ذاته عبر منصة شاهد vip، كما يعرض المسلسل في تمام العاشرة مساء عبر MBC مصر 2.

أسباب ساهمت في نجاح مسلسل لعبة حب

يحظى مسلسل لعبة حب باهتمام كثير من الجمهور وهناك عدة أسباب ساهمت في نجاح المسلسل ودفعت الكثيرون لمتابعته أبرزها:

قصة رومانسية كوميدية خفيفة

ثنائية معتصم النهار ونور علي الناجحة

أبطال متميزون في أدائهم للشخصيات التي يقدمونها

الصورة الجيدة التي حرص القائمون على العمل على تقديمها خاصة أنه تم التصوير في تركيا

الإيقاع السريع للأحداث يبعد أبى فرصة للملل

تفاصيل مسلسل لعبة حب

انطلق عرض مسلسل لعبة حب ويتابعه قطاع كبير من الجمهور العاشق للدراما العربية بصفة عامة والمسلسلات المقتبسة من الدراما التركية بصفة خاصة.

والمسلسل يدور حول شاب ثري يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أنه قريبة له وجده هما من دفعا المال لهذه الفتاة استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، ثم تتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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