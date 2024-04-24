رئيس جهاز الشروق يتفقد عددا من المناطق بالمدينة ويستمع لشكاوي السكان

أجرى المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسئولى الجهاز جولة تفقدية لمتابعة الحاله العامه بالحيين الأول والثانى شرق.



وتفقد الطرق الداخلية والمتنزهات موجهًا بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء والتلافى الفورى للملاحظات المرصودة أثناء المرور ومنها رفع نواتج صيانة الحدائق ورفع باقى تشوينة رمال موجود بنهر الطريق مع تحرير المخالفة لصاحب العقار المتسبب وكذا إصلاح نقطتى مياه معالجة وتوفير 3 أغطية لغرف صرف الأمطار.



كما جاء على هامش الجولة لقاؤه بأحد السكان مستمعًا لشكواهم والذى جاء فيها الشكوى من وجود بعض المخلفات وتجمع مياه، ووجه رئيس الجهاز المختصين بسرعة الاستجابة وتم إنهاء الشكوى على الوجه الأمثل مؤكدًا استمرار سعى الجهاز فى تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

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أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل نهاية مهلة الاستفادة من تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وهذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية لعدد ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 5534 مترًا بسعر 43.7 ألف جنيه السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 939 مترًا بسعر 41390 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض نادي رياضي بمساحة 110880 مترًا بسعر 4525 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 5206 أمتار بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار.

كما تطرح أرض نادي اجتماعي بمساحة 7195 مترًا بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 24570 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 51431 مترًا بسعر 24615 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 925728 مترًا بسعر 7680 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 33600 متر بسعر 30655 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 4296 مترًا بسعر 94575 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض حصة عينية عمراني مختلط بمساحة 3444 مترًا بسعر 8400 جنيه، وأرض عمراني متكامل بمساحة 243600 متر بسعر 9305 جنيهات.

شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، الذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتأتي مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).

