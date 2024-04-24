صلاح السعدني.. عمدة الفن المصري في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد والذي يحمل رقم "869" من جريدة "مسرحنا".

موضوعات جريدة مسرحنا

واستهل العدد بتقرير خبري في قسم "المتابعات والأخبار" عن العرض المسرحي"رطل لحم" بقصر ثقافة الأنفوشي، وتتواصل تغطيات عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، حيث تقدم رنا رأفت تغطية خاصة لعرض "اتجاه واحد" للفرقة القومية بالإسماعيلية.

وتلتقي همت مصطفى مع فريق عمل "حزام ناسف" لفرقة قصر ثقافة السلام، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "أسرار سانتا كلوز" بالإسكندرية، وتكتب عن تفاصيل عرض "مين سرق العمود" المقرر عرضه بمسرح سان جورج الجمعة المقبلة 26 أبريل.

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وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تحاور سامية سيد الفنان القدير خالد عبد السلام بعد عرضه "عرفت الهوى" بالمسرح القومي، وتستطلع رنا رأفت آراء المسرحيين حول الموسم الحالي لمسرح الثقافة الجماهيرية.

وفي قسم "رؤى" يكتب د. محمود كحيلة "ونوس" يعود لقومية الشرقية بملحمة السراب بعد نصف قرن من الغياب، وتكتب نسرين نور "الحضيض..عرض حال البؤس بجمال".

صلاح السعدني

وفي قسم "نوافذ" يكتب محمد الروبي "خواطر عامة حول فن التمثيل "5"، ويكتب د. عمرو دوارة "صلاح السعدني.. وداعا عمدة الفن المصري".

مسرح نجيب الريحاني

ونقرأ في ختام العدد، "الجزء 42" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عباسية المجانين".