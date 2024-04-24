هيئة الاستثمار تطلق مركز «فكرتك شركتك».. يقدم تسهيلات إجرائية لرواد الأعمال.. يدعم الشركات الناشئة.. ويهدف لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

تستمر هيئة الاستثمار المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية بالسوق المصري، حيث يعد قطاع الاستثمار أحد الأساسيات للنهوض باقتصادنا المحلي وتحسين مؤشراته وأداؤه، وتعزز الهيئة من نشاطها في دعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري من خلال عدة اتفاقيات بالتعاون مع بعض الجهات سواء الداخلية أو الخارجية.

دعم رواد الأعمال من خلال مركز فكرتك شركتك

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار تدريب بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية لدعم رواد الأعمال من الشباب، من خلال مركز "فكرتك شركتك" عبر البرنامج الممول من البنك، لتقديم ورش عمل وتوعية لما يقرب من 600 من رواد الأعمال والشباب في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وتعريفهم بالسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال.

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رواد الأعمال من الشباب، فيتو

دعم الشركات الناشئة من خلال هذه الطرق

وتسعى الهيئة إلى ربط كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في كل محافظة بغرض مضاعفة نتائج جهودها في دعم الشركات الناشئة، وجذب المزيد من الاستثمارات بمختلف المجالات.

تحويل مصر لمركز إقليمي لتنمية أنشطة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط

كما تم توفير خدمات استشارية مالية وضريبية وإدارية وتكنولوجية من خلال الشركات الاستشارية الكبرى لـ 130 شركه ناشئة ورائد أعمال، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتحسين المستمر لبيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، وتطوير أفكار رواد الأعمال وبلورتها بغرض تحويلها إلى مشروعات ناشئة، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتنمية أنشطة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط.

التعاون مع جمعيات شباب الأعمال حول العالم

من ناحية أخرى، تحرص الهيئة العامة للاستثمار على تعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والخدمات المقدمة للمستثمرين، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصري في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة توفر العديد من الفرص التدريبية التي تسهم في تنمية مهارات رواد الأعمال من الشباب ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تقديم كافة التسهيلات الإجرائية لهم.