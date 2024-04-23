الكرة الطائرة، حصاد الأهلي في البطولة الأفريقية للأندية بالقاهرة

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال، بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت على ملاعب النادي الأهلي فرع الجزيرة بمشاركة عدد كبير من فرق القارة السمراء.

وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق مولودية بوسالم التونسي بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم.

مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

وجاء مشوار الأهلي في البطولة كالتالي:

المجموعات:

الأهلي (3) – (0) جرين تيم الكونغولي

الأهلي (3) – (0) الفتح المغربي

الأهلي (3) – (0) الأسمنت الإثيوبي

الأهلي (3) – (0) العدالة الكيني

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ثمن النهائي:

الأهلي (3) – (0) إسبوار الكونغولي

ربع النهائي:

الأهلي (3) – (0) الشرطة الرواندي

نصف النهائي:

الأهلي (3) – (0) النصر الليبي

النهائي:

الأهلي (3) – (0) مولودية بوسالم

الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏