الدوري الإنجليزي، أرسنال يحسم ديربي لندن بخماسية نظيفة في شباك تشيلسي (صور)

فاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي

سجل خماسية أرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

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في خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: دودري بيتروفيتش.

في خط الدفاع: ألفي جيلكريست، أكسيل ديساسي، بنوا بدياشيلي، ماركو كوكوريلا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

أرسنال وتشيلسي، فيتو

بديل محمد النني في أرسنال الموسم المقبل

ومن ناحية أخرى اقترب محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بديل محمد النني، في فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة، إذ ينتهي عقد اللاعب المصري بنهاية الموسم الحالي صيف 2024.

وأشارت شبكة "فوتبول إنسايدر" إلى أن نادي أرسنال يخطط إلى التعاقد مع لاعب وسط فريق أستون فيلا، دوجلاس لويس سواريس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه من المتوقع أن يغادر محمد النني النادي هذا الصيف، مما قد يفسح المجال لـ ميكيل أرتيتا، بالتوقيع مع لاعب خط وسط آخر بأموال كثيرة بعد وصول ديكلان رايس العام الماضي.

وشارك الدولي البرازيلي دوجلاس لويز في 46 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.