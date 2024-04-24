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أخبار مصر

شهب القيثارة تزين سماء الليلة

شهب القيثارة، فيتو
شهب القيثارة، فيتو

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن اليوم ذروة شهب القيثارة والتي تظهر سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها.

 

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تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861 ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار.

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وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل، علما بأن وجود القمر في السماء في هذه الليلة سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها فقط..

القمر وسبيكا (ألفا العذراء)


ويتراءى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 4:40 صباحا قبل اشتداد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس


والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية شهب القيثارة ضوء الشفق الصباحي الدكتور أشرف تادرس

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