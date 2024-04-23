الدوري المصري، حسن الشامي رجل مباراة المصري أمام فاركو

الدوري المصري، توج اللاعب محمد الشامي جناح الفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو، التي انتهت قبل قليل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من أخبار الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد الشامي هدف فريقه الثاني في مرمى فاركو، وقدم أداء جيدا طوال المباراة وكان مفتاح الخطورة والهجمات المؤثرة للمصري أمام فاركو.

المصري يفوز على فاركو 2-1

فاز فريق المصري على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

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أهداف مباراة المصري وفاركو

سجل ميدو جابر الهدف الأول للنادي المصري في الدقيقة 4 من ركلة جزاء، بينما أضاف محمد الشامي هدف المصري الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وأهدر فاركو ركلة جزاء عن طريق اللاعب عمرو جمال في الدقيقة 52، قبل أن يلغي الحكم هدفا لشكري نجيب لاعب فاركو في الدقيقة 56 بداعي التسلل.

وجاء هدف فاركو عن طريق هدف ذاتي سجله عمرو موسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل فاركو أمام المصري

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمي: محمد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون انكادا ، رامي صبري ، ياسين مرعي، عزمي غوما.

خط الوسط: محمود عماد ، سيف العجوز، شكري نجيب ، وليد علي، سيف تيري.

خط الهجوم: عمرو جمال.

تشكيل المصري أمام فاركو

وجاء تشكيل المصري أمام فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة- غيلاس قناوي.

في خط الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي- صلاح محسن.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري

بهذه النتيجة يحتل النادى المصرى المركز الثاني فى جدول مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يمتلك فاركو 12 نقطة في المركز الـ 16.

عودة صلاح محسن وحسين السيد

وشهدت قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة..(3\0)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. (4-0)

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة