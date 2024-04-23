الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على تشيلسي 1-0 بعد مرور 20 دقيقة

يتقدم فريق أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0 بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ارسنال وتشيلسي

سجل هدف أرسنال اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:"

بيتروفيتش، جيلكريست، ديساسي، بادياشيل، كوكوريلا، إنزو، كايسيدو، مادويكي، جالاجر، مودريك، جاكسون

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ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويختلف واقع الفريقين خلال منافسات الموسم الجاري، حيث يتصدر أرسنال ترتيب البريميرليج في الوقت الراهن برصيد 74 نقطة جمعها من 23 انتصارًا و5 تعادلات إلى جانب 5 هزائم.

يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة جمعها من 13 انتصارًا و8 تعادلات و10 هزائم.

ويطمح أرسنال لحصد لقب البريميرليج والمشاركة للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، فيما يبدو تشيلسي مهددًا بعدم المشاركة في المنافسات الأوروبية حيث تفصله 3 نقاط عن المركز السادس المؤهل إلى الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي، و13 نقطة عن المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، فيما تفصله 19 نقطة كاملة عن المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث تشيلسي عن إفساد موسم أرسنال، في ظل العداء التاريخي الكبير بين الناديين من خلال إسقاطه في المباراة، وتدمير أحلامه بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن أرسنال يتعادل في قمة الترتيب بعدد النقاط مع ليفربول، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، علمًا أن رجال بيب غوارديولا خاضوا مواجهة أقل مقارنة بفريقي ليفربول وأرسنال.

نتيجة مواجهة الدور الأول

في مواجهة الذهاب، تعادل أرسنال وتشيلسي على أرضية ستامفورد بريدج بنتيجة 2-2، حيث تقدم البلوز بهدفين عبر كول بالمر من ركلة جزاء (15) وميخايلو مودريك (48)، قبل أن يتعادل أرسنال عبر ديكلان رايس (77) ولياندرو تروسارد (84).

تجمع أرسنال وتشيلسي العديد من المواجهات التاريخية، حيث التقى الفريقان في 172 مواجهة سابقة عبر مختلف المنافسات المحلية والأوروبية، حقق أرسنال الفوز في 70 مباراة منها، فيما انتصر تشيلسي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 47 لقاء آخر.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، التقى أرسنال وتشيلسي في 63 مباراة سابقة، فاز أرسنال في 25 مباراة منها، وانتصر تشيلسي في 20 مباراة أخرى، فيما احتكم عملاقا لندن للتعادل في 18 مواجهة.

خلال المواجهات السابقة في البريميرليج، تمكن نجوم أرسنال من تسجيل 87 هدفًا، مع تسجيل لاعبي تشيلسي 85 هدفًا، مما يعكس حالة التقارب في المستوى بين الفريقين على مر تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافو مباريات أرسنال وتشيلسي

يعد الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، هداف مواجهات أرسنال وتشيلسي في البريميرليج على مر التاريخ، مناصفة مع الأسطورة الفرنسية تيري هنري قائد أرسنال السابق، حيث سجل كلاهما في هذا الديربي 8 أهداف.

ويأتي أيان رايت في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ثم روبين فان بيرسي رابعًا برصيد 5 أهداف، وجاء بعدهم إيدين هازارد في المركز الخامس برصيد 4 أهداف.

أعلى النتائج التاريخية في القمة اللندنية

يعد انتصار تشيلسي على أرسنال موسم 2013-2014 بسداسية نظيفة، أعلى نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في تلك المواجهة، افتتح تشيلسي التسجيل عبر الكاميروني صامويل إيتو (5)، وسجل الألماني أندريه شورلي الهدف الثاني (7)، ثم جاء الدور على إيدين هازارد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (17) وسط صدمة كبيرة عاشها أرسنال.

واستكمل البلوز مهرجان أهدافهم، بتسجيل الهدف الرابع عبر البرازيلي أوسكار (42)، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة (66)، فيما اختتم النجم المصري محمد صلاح مهرجان الأهداف بتسجيل هدف البلوز السابع في الدقيقة (71).

وفي المقابل، شهد موسم 2011-2012 انتصارًا مثيرًا لأرسنال على تشيلسي بنتيجة كبيرة 5-3، فيما تفوق البلوز على الجانرز بنتيجة 4-1 في موسم 2008-2009.