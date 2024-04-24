تصفيات كأس العالم 2026، مواعيد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي لمباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام منتخبي بوركينافاسو وغينيا بيساو الحاسمتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد الأجندة الدولية القادمة، والتي ستكون خلال الفترة من الثالث وحتى الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتيه أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو في أجندة يونيو، تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، الذي تولى المهمة في شهر فبراير الماضي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت الإطاحة به عقب النتائج المخيبة للفراعنة في أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

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موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوريكنافاسو وغينيا بيساو

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو، حيث تقام أحد يومي 5 و6 يونيو المقبل بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في حين تقام مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو في الجولة الرابعة من التصفيات نفسها، وتقام خارج الديار وبالتحديد في العاصمة الغينية بيساو.

منتخب بوركينافاسو، فيتو

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينافاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولتين الأولى والثانية

وخاض منتخب مصر مواجهتي الجولتين الأولى والثانية أمام كل من جيبوتي وسيراليون، حيث فاز في المباراة الأولى بسداسية نظيفة في استاد القاهرة، ثم فاز على سيراليون خارج الديار بهدفين نظيفين، ويعتلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

منتخب غينيا بيساو، فيتو

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الأول: مصر - 6 نقاط

الثاني: بوركينافاسو - 4 نقاط

الثالث: غينيا بيساو - 4 نقاط

الرابع: سيراليون - نقطة واحدة

الخامس: إثيوبيا - نقطة واحدة

السادس: جيبوتي - بدون نقاط

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو، وهما المنافسين الأقوى للفراعنة في المجموعة الأولى، وحال نجح في الفوز عليهما، سيكون قد قطع شوطا كبيرا لانتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة، وسيوسع الفارق مع المنتخبين البوركيني والغيني

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).