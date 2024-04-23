توصيات برلمانية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة

ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعها اليوم موضوع طلب إحاطة، بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن.

انتشار سماسرة الحج والعمرة

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، ممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

Advertisements

جهود الدولة في تنظيم سوق الحج والعمرة

من جانبها أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة، وفقًا لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.



سوق العمرة يعاني من انتشار السماسرة

وأشارت النائبة، إلى أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.

فيما أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.

كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع وزارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها القيام برحلات الحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بإنشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.

كما أوصت لجنة السياحة بالبرلمان، بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم الحج والعمرة،، ومناقشة طلبات القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمصلحة المواطن.

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.