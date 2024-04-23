الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية بالبحيرة

تشميع مركزين طبيين
تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة

أعلنت محافظة البحيرة عن غلق  وتشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية يداران بدون ترخيص وذو إعلانات مضللة وفحص 431 شكوى متنوعة خلال حملات طبية على المنشآت الطبية الخاصة بالبحيرة.

تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

Advertisements

حيث قامت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أحمد الحسينى وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء المصرى بحملات مرورية مكبرة على المراكز الطبية الخاصة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين طبيين يداران بدون ترخيص إحداهما تديره حاصلة على ثانوية عامة وبدون تأهيل طبى وذو إعلانات مضللة لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة، والثانى لعلاج أمراض التغذية والنحافة تديره حاصلة على بكالوريوس تربية ويستخدمان أجهزة طبية غير مصرح باستعمالها إلا للأطباء وتم التحفظ على العديد من الأجهزة الطبية وضبط كمية كبيرة من الأدوية والسرنجات داخل المركزين.

بالاضافة إلى ضبط كميات من الحلوى وكعك العيد مجهولة المصدر وعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 61 قضية متنوعة لعدم وجود فواتير ضريبية وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع و وعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم فحص 431 شكوى متنوعة متعلقة بسياسة الاستبدال والاسترجاع  وعيوب الصناعة لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم التشديد على استمرار تلك الحملات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة الامراض الجلدية الدكتور هانى جميعة الدكتورة نهال بلبع الاشتراطات الصحية إعلانات مضللة الدواء المصري العلاج الحر

مواد متعلقة

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بطاقة 24 ألف دجاجة

استمرار الحضور الجماهيري للعروض المسرحية بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور كامل العدد في ثاني أيامه

مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور يبدأ فعالياته بدقيقة حداد على روح صلاح السعدني

ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين ونصف طن أسمدة ومبيدات بالبحيرة

الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث ضبط الأسواق وتخفيض أسعار الخبز من الأحد

جدول عروض وورش مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية