تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن غلق وتشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية يداران بدون ترخيص وذو إعلانات مضللة وفحص 431 شكوى متنوعة خلال حملات طبية على المنشآت الطبية الخاصة بالبحيرة.

تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

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حيث قامت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أحمد الحسينى وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء المصرى بحملات مرورية مكبرة على المراكز الطبية الخاصة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين طبيين يداران بدون ترخيص إحداهما تديره حاصلة على ثانوية عامة وبدون تأهيل طبى وذو إعلانات مضللة لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة، والثانى لعلاج أمراض التغذية والنحافة تديره حاصلة على بكالوريوس تربية ويستخدمان أجهزة طبية غير مصرح باستعمالها إلا للأطباء وتم التحفظ على العديد من الأجهزة الطبية وضبط كمية كبيرة من الأدوية والسرنجات داخل المركزين.

بالاضافة إلى ضبط كميات من الحلوى وكعك العيد مجهولة المصدر وعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 61 قضية متنوعة لعدم وجود فواتير ضريبية وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع و وعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم فحص 431 شكوى متنوعة متعلقة بسياسة الاستبدال والاسترجاع وعيوب الصناعة لأنشطة تجارية مختلفة.



وتم التشديد على استمرار تلك الحملات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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