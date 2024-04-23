قضايا الدولة تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

شاركت هيئة قضايا الدولة مُمَثَّلَةً برئيسها المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى؛ وأمينها العام المستشار محمد حسن محمد على؛ في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذى تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" والجامعة البريطانية فى مصر بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء مشاركة قادة هيئة قضايا الدولة تلبيةً لدعوة من المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل؛ وحضر الفاعليات الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعى وحقوق الملكية الفكرية بمصر، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل؛ ولفيف من كبار رجال الدولة؛ وبمشاركة دولية من المتخصصين فى هذا المجال.



Advertisements

قضايا الدولة

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا، أهمها «الجهود الدولية لتنظيم الأطر القانونية للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعى على حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعى فى مصر».



ويعد هذا المؤتمر هوالأول الذى تَعِْقدُهُ وزارة العدل، بمقرها بـالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويُعقد بنظام الجلسات النقاشية؛ ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعى فى العديد من الدول وجهودها فى ذلك التنظيم وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت فى الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني – رئيس هيئة قضايا الدولة بالدور المؤثر والفاعل لوزارة العدل وجهودها المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، لاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية؛ مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، حيث يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة؛ منوهًا إلى أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات، وتقنين آليات العمل به.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني على أن التطور في منظومات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر ما هو إلا نتاج توجيهات القيادة السياسية الحكيمةللرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحثه الدائم على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات العمل الفني والإداري بجميع مؤسسات الدولة؛ بما يتناسب مع الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة؛ تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ).

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.